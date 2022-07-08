Зеленов о видео фанатов «Зенита» про Зарему: «Поверхностный юмор. Не понимаю, зачем прятаться за болельщиков? Если дерзишь, то дерзки напрямую»

Пресс-атташе «Спартака» отреагировал на видео фанатов «Зенита» к матчу за Суперкубок России.

– Ну да, я посмотрел этот ролик. Сделано достаточно качественно. Видно дорогой, большой продакшн. Я удивился, откуда у «Ландскроны» такие средства, но, видимо, так решено было сделать. Честно говоря, не понимаю, какой здесь смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы уже напрямую.

Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», говорили обо всей системе. У нас там было много жертв – не один человек. И мы не прятались, а напрямую выложили на своих ресурсах. А здесь... Мне кажется, если ты дерзишь, то дерзки напрямую. Зачем делать какие-то прокладки на всякий случай? Но сделано качественно.

Что касается содержания – это дело вкуса. Кому-то понравилось, кому-то – нет. На мой взгляд, юмор поверхностный, теплый, кавээновский немножко. Но опять же – многим зашло, так что...

– А Зарема Равилевна как-то отзывалась?

– Ей не до того сейчас.

– Смотрела?

– Наверняка, – сказал глава пресс-службы красно-белых .

В ходе почти трехминутного видео демонстрируется визит , супруги владельца , к психотерапевту.

«Я считаю, это заговор. К ним лояльнее относятся, они всех звезд забирают», – говорит героиня. Также она рассуждает о цикличности происходящего, сравнивает популярность сторон, ругает календарь и характеризует астрологическую ситуацию.

В конце ролика психотерапевт предлагает групповую терапию с участием партнера его клиентки и советует не бойкотировать сеансы, ближайший из которых – 9 июля.

Зарема у психотерапевта – хлесткий анонс Суперкубка от фанатов «Зенита». Пошутили про заговор, астрологию и спартаковский цикл