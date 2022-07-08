Хавбек «Спартака» Мартинс вернулся в Россию. Он может сыграть с «Зенитом»

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс может сыграть завтра с «Зенитом».
Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге.
Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.
В субботу «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче за Олимп Суперкубок России.
«Скоро вернусь в задницу» – так Мартинс анонсировал камбэк в «Спартак». Либо подвел онлайн-переводчик, либо разыграли партнеры (от этого страдал Жиго)