Хавбек «Спартака» Мартинс вернулся в Россию. Он может сыграть с «Зенитом»

Хавбек может сыграть завтра с «Зенитом».

Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых .

«Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге.

Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.

В субботу «Спартак» встретится с в матче за .

«Скоро вернусь в задницу» – так Мартинс анонсировал камбэк в «Спартак». Либо подвел онлайн-переводчик, либо разыграли партнеры (от этого страдал Жиго)