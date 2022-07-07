Чистяков о 7:1 со «Спартаком»: «Вообще кайф. У меня неприязни к ним нет, но хочется терки болельщиков решать на поле»

Защитник высказался о разгроме «Спартака» 24 октября 2021-го.

– Семь раз по 1:0 или один раз 7:1?

– Один раз 7:1.

– Что ты чувствовал после этого матча?

– Да вообще кайф, да еще и дома. Понимаю, что мы выполнили и перевыполнили задачу и сделали большой праздник, прежде всего для болельщиков, но и для нас тоже. Было классно.

– А есть хотя бы чуть-чуть нелюбовь к ?

– У меня – нет. Неприязни нет.

– «Спартак» – самый принципиальный соперник в ?

– Наверное, да. Наверное, это больше от болельщиков идет. И хочется для них это делать – побеждать. Это же у болельщиков терки, и хочется их терки решать на поле.

– У меня есть неприязнь к «Спартаку».

– У меня прямо неприязни какой-то нет. Я сейчас игрок «Зенита», я в любимой команде. И хочу отдаваться и отдаюсь полностью, дай бог, что еще долго, много лет буду отдаваться.

– И главное, чтобы в субботу остался...

– Дома, да, – сказал Чистяков.