Чистяков о 7:1 со «Спартаком»: «Вообще кайф. У меня неприязни к ним нет, но хочется терки болельщиков решать на поле»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о разгроме «Спартака» 24 октября 2021-го.
– Семь раз по 1:0 или один раз 7:1?
– Один раз 7:1.
– Что ты чувствовал после этого матча?
– Да вообще кайф, да еще и дома. Понимаю, что мы выполнили и перевыполнили задачу и сделали большой праздник, прежде всего для болельщиков, но и для нас тоже. Было классно.
– А есть хотя бы чуть-чуть нелюбовь к «Спартаку»?
– У меня – нет. Неприязни нет.
– «Спартак» – самый принципиальный соперник в РПЛ?
– Наверное, да. Наверное, это больше от болельщиков идет. И хочется для них это делать – побеждать. Это же у болельщиков терки, и хочется их терки решать на поле.
– У меня есть неприязнь к «Спартаку».
– У меня прямо неприязни какой-то нет. Я сейчас игрок «Зенита», я в любимой команде. И хочу отдаваться и отдаюсь полностью, дай бог, что еще долго, много лет буду отдаваться.
– И главное, чтобы в субботу Суперкубок остался...
– Дома, да, – сказал Чистяков.