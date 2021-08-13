Гол Педро Роши помог «Атлетико Паранаэнсе» выйти в финал Южноамериканского кубка. У него 4 мяча в 3 последних играх

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Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша забил гол, выйдя на замену в ответном полуфинальном матче Южноамериканского кубка с «Пеньяролем» (2:0, первая игра – 2:1).

27-летний бразилец продлил голевую серию до трех игр, включая чемпионат Бразилии. В них на его счету 4 мяча.

Роша находится в аренде в «Атлетико Паранаэнсе» с середины августа, права на хавбека принадлежат «Спартаку».

Подробнее статистика футболиста – здесь.

В финале Южноамериканского кубка «Атлетико Паранаэнсе» встретится с другим бразильским клубом — «Ред Булл Брагантино».

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