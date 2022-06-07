«Атлетико Паранаэнсе» не планирует выкупать Педро Рошу у «Спартака»

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Лука Каттани прокомментировал слухи о будущем полузащитника «Спартака» Педро Роши.

Ранее появилась информация, что спортивный директор красно-белых отказался продать игрока за 1 млн евро в «Атлетико Паранаэнсе».

«Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши.

Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений», – сказал Каттани.

Роша играет за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. Летом он вернется в расположение «Спартака».

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