«Атлетико Паранаэнсе» не планирует выкупать Педро Рошу у «Спартака»

прокомментировал слухи о будущем полузащитника «Спартака» .

Ранее появилась информация, что спортивный директор красно-белых отказался продать игрока за 1 млн евро в «Атлетико Паранаэнсе».

«Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши.

Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений», – сказал Каттани.

Роша играет за на правах аренды. Летом он вернется в расположение .