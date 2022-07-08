Чистяков о Суперкубке со «Спартаком» в Питере: «Мне кажется, всем по боку, главное – играть. Че там и кто пишет – не знаю, но я рад, что дома»

высказался в преддверии матча со «Спартаком».

Защитник поделился мнением о завтрашней игре за .

– Ты бываешь на Sports.ru. Значит, видел весь этот кипиш вокруг Суперкубка России?

– Да-да, видел, по поводу места проведения, в Питере, много вопросов. Вы хотите мое мнение?

– Ну ты с футболистами «Спартака» не общаешься? По сборной там.

– Нет, вообще.

– А со своими? С игроками «Зенита» обсуждали?

– Мне кажется, всем это вообще как-то по боку. Главное – играть. Че там и кто пишет – я не знаю.

Я за себя скажу. Я рад, думаю, все рады, что матч в Питере.

– То есть ты считаешь, что это правильно, Питер заслужил?

– Заслужил, конечно. Там говорят, что даже никто заявку из московских стадионов не подал.

– не подал.

– Да. Мы подали, успели – нас приняли. При своих болельщиках, дома – я только за, – сказал Чистяков.