Дмитрий Васильев о Суперкубке: «Конечно, жду победы «Зенита». У «Спартака» нет шансов, думаю, «Зенит» выиграет 3:1»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев высказался об игре между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России. 

«Конечно, жду победы «Зенита». Он чемпион. Что тут даже говорить?! Исходя из того, что видел в самых последних матчах команды, «Зенит» сейчас неплохо смотрится.

Понятно, что все команды сейчас не в самой лучшей своей форме находятся, поскольку идет предсезонка, и тем не менее, даже на этом фоне «Зенит» выглядит очень прилично. Думаю, он выиграет у «Спартака» 3:1.

Мое мнение, нет шансов у «Спартака». Понимаю, что спартаковские болельщики изольют на меня свой гнев, но «Зенит» сейчас посильнее. Это объективно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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