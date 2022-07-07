Дмитрий Васильев о Суперкубке: «Конечно, жду победы «Зенита». У «Спартака» нет шансов, думаю, «Зенит» выиграет 3:1»

высказался об игре между и «Спартаком» за Суперкубок России.

«Конечно, жду победы «Зенита». Он чемпион. Что тут даже говорить?! Исходя из того, что видел в самых последних матчах команды, «Зенит» сейчас неплохо смотрится.

Понятно, что все команды сейчас не в самой лучшей своей форме находятся, поскольку идет предсезонка, и тем не менее, даже на этом фоне «Зенит» выглядит очень прилично. Думаю, он выиграет у «Спартака» 3:1.

Мое мнение, нет шансов у . Понимаю, что спартаковские болельщики изольют на меня свой гнев, но «Зенит» сейчас посильнее. Это объективно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.