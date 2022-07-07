Александр Алаев: «РПЛ лигой приколов иногда называют, главная задача – снять вопросы о календаре, решениях КДК, регламенте, месте проведения матчей»

рассказал о его задачах в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Если я покинул позицию генсека и президента ФНЛ, это говорит о том, что я готов к работе в РПЛ. Я только сегодня должен быть оформлен, потому что с 7 июля только могу приступить как временно исполняющий обязанности.

Я написал заявление в РФС об уходе с поста генсека и сегодня объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Главная задача сейчас – решить вопросы по Кубку лиги и Кубку России, начать сезон.

Я завтра выхожу на работу, через неделю уже старт сезона, пока не до конца знаком с контрактами, персоналом и так далее.

Как человек, занимавший пост в РФС и ФНЛ, я бы отметил вещи, которые нужно улучшить. Одна из них – очень важно найти баланс между лигой и РФС. Ваши коллеги иногда называют РПЛ лигой приколов, главная задача – снять все эти вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению места проведения определенных матчей», – сказал Алаев.

«РПЛ называют лигой приколов. Хочу сделать все прозрачным». Первая речь президента Алаева