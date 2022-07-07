Линекер об отставке Бориса Джонсона: «Назначьте Эллардайса до конца сезона»

пошутил об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

«Он уходит. Назначьте Большого Сэма до конца сезона», – написал экс-форвард сборной Англии.

Большой Сэм – прозвище экс-тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, со скандалом покинувшего команду спустя 67 дней после назначения 2016 году. Причиной его ухода стало расследование газеты The Telegraph, которая написала, что тренер просил 400 тысяч фунтов в год за помощь в обходе трансферных правил.

Несколько минут назад Джонсон объявил, что уходит с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик будет продолжать работу, пока не выберут нового лидера.

Это случилось после того, как сотрудники правительства Великобритании массово подали в отставку. Поводом стало решение Джонсона назначить на должность заместителя главного организатора Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Число подавших в отставку членов кабинета Джонсона превысило 50 человек, сообщал Sky.