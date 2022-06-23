Линекер рассказал, что подвергался расизму: «Я был странноватым ребенком с темноватой кожей. И в футболе это случалось пару раз»

рассказал, что подвергался расистским оскорблениям в детстве.

«Если бы я не был хорош в спорте, то моя жизнь сложилась бы совсем иначе, потому что меня унижали в школе.

Я был немного маргиналом, потому что был крошечным, странноватым ребенком с темноватой кожей. Я получал много расистских оскорблений, хотя я такой же англичанин, как они.

Даже в профессиональном футболе такое со мной случалось пару раз. Не буду называть имена. Я слышал такую чушь, что было немного странно.

Не знаю, повлияло ли это на мое формирование. Но другие люди могли бы не справиться с этим», – сказал бывший игрок сборной в подкасте High Performance.