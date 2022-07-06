Невилл призвал Бориса Джонсона уйти в отставку: «Его хаотичному пребыванию на посту премьер-министра придет заслуженный мучительный конец»

призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

«Тот факт, что он цепляется за место и не уходит в отставку, означает, что его хаотичному пребыванию на посту премьер-министра придет мучительный и неприятный конец, которого он заслуживает.

Он должен прийти на PMQ (Prime Minister’s Questions, заседание Палаты общин, во время которого премьер-министр отвечает на вопросы членов парламента – прим. Sports.ru) и уйти в отставку», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в твиттере.

Вероятно, призыв Невилла связан со скандалом, затронувшим Джонсона. Протеже премьер-министра, экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер, был обвинен в сексуальных домогательствах.

Джонсон заявлял, что якобы не знал о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году. Однако британские медиа сообщили, что премьер-министр был в курсе ситуации, но все равно назначил Пинчера на должность.

Из-за этого со своих постов ушли глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.