У Бориса Джонсона из-за предложения провести Евро-2028 на Украине испортились отношения с FA. Британия и Ирландия хотят подать заявку на турнир (Daily Mail)

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Предложение провести Евро на Украине плохо сказалось на Борисе Джонсоне.

Отношения между премьер-министром Великобритании и FA (Футбольной ассоциацией Англии) ухудшились.

По информации Daily Mail, ситуация стала напряженной после того, как политик предложил провести Евро-2028 на территории Украины, хотя незадолго до этого официально объявили о намерении подать совместную заявку на организацию турнира Великобритания и Ирландия.

Ранее Борис Джонсон также предложил пустить Украину на ЧМ-2022 без участия в стыковых матчах.

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