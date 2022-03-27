У Бориса Джонсона из-за предложения провести Евро-2028 на Украине испортились отношения с FA. Британия и Ирландия хотят подать заявку на турнир (Daily Mail)

Предложение провести Евро на Украине плохо сказалось на Борисе Джонсоне.

Отношения между премьер-министром Великобритании и FA (Футбольной ассоциацией Англии) ухудшились.

По информации Daily Mail, ситуация стала напряженной после того, как политик предложил провести Евро-2028 на территории Украины, хотя незадолго до этого официально объявили о намерении подать совместную заявку на организацию турнира Великобритания и .

Ранее Борис Джонсон также предложил пустить на ЧМ-2022 без участия в стыковых матчах.