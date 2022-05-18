Борис Джонсон пожелал «Рейнджерс» удачи. Каррагер назвал премьер-министра шарлатаном: «Он понятия не имеет ни о «Рейнджерс», ни об ЛЕ»

не оценил стремление Бориса Джонсона поддержать «Рейнджерс».

Шотландская команда сегодня выступит в финале Лиги Европы. Ее встреча с на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:00 по московскому времени.

«Хочу пожелать «Рейнджерс» удачи в сегодняшнем финале Лиги Европы. С тех пор как этот клуб проводил игру подобного уровня, многое произошло в его истории. Так что это прекрасная награда его фанатам за поддержку.

И то, что наши замечательные команды выступают на самом высоком уровне, – это здорово как для спорта Великобритании, так и для государства в целом», – отметил премьер-министр.

«Этому шарлатану нужен телесуфлер, потому что он понятия не имеет ни о , ни о », – написал бывший защитник «Ливерпуля», сопроводив свое сообщение изображением клоуна.

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