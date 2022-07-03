УЕФА запускает программу по борьбе с дискриминацией в интернете. Оскорбления в адрес игроков будут удалять

запускает программу по борьбе с оскорблениями в адрес футболистов в интернете.

Специальная программа нацелена на предотвращение оскорбительного поведения и дискриминации в интернете во время различных турниров, включая финальные матчи молодежных, женских и мужских соревнований, в течение следующих трех лет.

УЕФА напрямую работает с основными платформами социальных сетей – оскорбительный контент будут удалять.

Также организация будет вести просветительскую работу в этом направлении – УЕФА расскажет, как защититься от оскорблений в интернете, а также покажет серию документальных фильмов, посвященных этому вопросу.

Программа стартует на женском чемпионате Европы, который начнется 6 июля, и будет работать над активным мониторингом, сообщением и устранением случаев онлайн-оскорблений.