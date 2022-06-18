Свыше 55% финалистов Евро и Кубка Африки оскорбляли в соцсетях. 40% сообщений были гомофобными, 38% - расистскими

Половину участников финалов Евро-2020 и Кубка Африки оскорбляли в интернете.
Согласно исследованию ФИФА и FIFPro, более 55% футболистов, сыгравших в матчах Италия – Англия (1:1, 3:2 по пенальти) и Сенегал – Египет (0:0, 6:4 по пенальти), подвергались оскорблениям до, во время и после этих встреч.
Наибольшее распространение получили гомофобные высказывания (40%), расистские заняли второе место (38%).
По сведениям Sky Sports, среди участников финала Евро больше всего оскорбляли полузащитника Букайо Сака и форварда Маркуса Рэшфорда – оба не сумели реализовать пенальти.
Большая часть оскорблений поступала от представителей проигравших стран: 38% негативных сообщений пришлись на Великобританию, 19% – на Египет.
В связи с этим ФИФА и FIFPro запустят специальную службу модерации, которая в ходе мужских и женских ЧМ будет скрывать оскорбительные сообщения от адресатов и их подписчиков.