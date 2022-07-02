Экс-тренер сборной женской России Паув рассказала о пережитом изнасиловании в Нидерландах: «35 лет я хранила секрет от всего мира»

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Бывший тренер женской сборной России рассказала о пережитом сексуальном насилии.

«В течение 35 лет я хранила секрет от всего мира, от своей семьи, от своих партнеров по команде, игроков, коллег и, теперь я могу с этим согласиться, от самой себя.

Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда была молодым игроком. Позже к этому списку добавились два насильственных действия со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в голландском футболе.

Только те, кому я могу доверять, знали о систематическом сексуальном насилии до этого, о злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании и изоляции, которым я подвергалась.

Не получив адекватный ответ от федерации футбола Нидерландов на мою пятую просьбу расследовать произошедшее, я сообщила об изнасилованиях и сексуальных домогательствах в полицию Нидерландов. Для меня это похоже на начало конца, но я знаю, что впереди будет еще больше душевной боли.

Поверьте, моя история максимально правдива. Я понимаю, что обнародование ее означает начало того, чего еще не было в моей жизни. Но я надеюсь, что мой пример вдохновит других молодых игроков и тренеров, подвергшихся сексуальному насилию, набраться храбрости и рассказать свои истории.

Я такая, какая есть, больше мне не нужно это скрывать. Надеюсь, я смогу продолжить жить свободно», – написала Вера Паув в твиттере.

59-летний тренер с апреля по сентябрь 2011 года возглавляла женскую сборную России, также она была техническим директором национальной команды. Паув провела 89 матчей за женскую сборную Нидерландов.

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