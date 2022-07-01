Гостевая форма «Баварии» на сезон-2022/23 – белая с золотыми элементами

Стало известно, в какой форме сыграет «Бавария» в выездных матчах нового сезона.
Гостевая форма от компании adidas на сезон-2022/23 выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом.
Сочетание белого и золотого цветов будет впервые использовано при изготовлении формы самого титулованного немецкого клуба.
Золотые вставки ранее использовались в домашней красной форме и третьем черном комплекте в сезоне-2021/22.
Фото: footyheadlines.com
«Бавария» показала домашнюю форму с белыми горизонтальными полосами
Новые формы топ-клубов: «Реал» удивляет шрифтом, «МЮ» возвращает воротник эпохи Кантона