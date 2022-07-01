Гостевая форма «Баварии» на сезон-2022/23 – белая с золотыми элементами

Стало известно, в какой форме сыграет «Бавария» в выездных матчах нового сезона.

Гостевая форма от компании adidas на сезон-2022/23 выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом.

Сочетание белого и золотого цветов будет впервые использовано при изготовлении формы самого титулованного немецкого клуба.

Золотые вставки ранее использовались в домашней красной форме и третьем черном комплекте в сезоне-2021/22.

Фото: footyheadlines.com

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