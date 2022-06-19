«Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили

нашла способ дополнительно заработать на продаже сувенирной продукции.

Как передает Sky Sport Deutschland, мюнхенцы вместе с adidas выпустили футболки, включающие элементы формы за последние десять сезонов. Клуб выигрывает чемпионат Германии как раз десять раз подряд – начиная с 2013-го.

Продукция доступна для приобретения лишь болельщикам, являющимся членами клуба, по цене от 89,95 евро. Форму быстро раскупили.

Не исключается, что в такой футболке «Бавария» сыграет в следующем сезоне, но ясности на этот счет нет.

Изображения: сайт клубного магазина атрибутики