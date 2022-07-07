«Чита» не сыграет в ФНЛ-2: «Надеемся, через год клуб вернется в профессиональную лигу»

«Чита» объявила о том, что пропустит сезон-2022/23 в Олимп-ФНЛ-2.

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола.

Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернtтся в Забайкальский край», – говорится в официальном заявлении «Читы».

Председатель федерации футбола Забайкальского края Александр Шведун также прокомментировал ситуацию.

«Мы детально обсуждали этот вопрос и решили выбрать будущее. Деньги будут направлены на развитие детского и юношеского футбола. Чита остается футбольным городом.

Надеемся, что «Чита» через год вернется в профессиональную лигу», – сказал Шведун.

В прошлом сезоне клуб занял предпоследнее, 8-е место в таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.