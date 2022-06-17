«Локомотив» объявил, что не заявит «Казанку» на следующий сезон ФНЛ-2

не заявит «Казанку» на следующий сезон ФНЛ-2.

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону команду «Локомотив-Казанка», выступавшую в ФНЛ-2.

Решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновленная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодежной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.

При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранен. Под этим названием будет выступать команда в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов», – сказано в заявлении «Локомотива».