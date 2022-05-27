Левников заработал больше всех среди судей РПЛ-2021/22 – 3 261 250 рублей. Иванов – 2-й, Безбородов – 3-й

Определились самые высокооплачиваемые судьи сезона-2021/22.

Больше всех за сезон заработал – 3 261 250 рублей. Он получил 2 961 250 рублей за 20 матчей РПЛ в качестве главного арбитра, за 11 игр в качестве видеоарбитра и за один матч в роли второго ассистента видеоарбитра. Кроме того, он получил еще 300 тысяч – в течение 10 месяцев с августа 2021-го по май 2022-го он получал по 30 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС.

За финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» Левников получил еще 115 тысяч рублей.

Второе место по доходу занял – 3 146 250 рублей за 18 матчей главным судьей, 13 – ВАР, один – АВАР2. Третье место у – 3 134 900 рублей (19 игр главным судьей, 11 – ВАР, две – резервным).

Среди ассистентов судей больше всех заработал Алексей Лунев – 1 225 000 рублей.

Судьи чаще всего ошибались в пользу «Локо», «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2021/22. «Краснодар» пострадал больше всех («СЭ»)