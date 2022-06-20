Судью Панина переведут в ФНЛ, с Матюниным не подпишут новый договор. В РПЛ могут перейти 5 арбитров из ФНЛ

Судьи Алексей Матюнин и не будут работать в РПЛ в следующем сезоне.

По информации , Панина переведут в , откуда он в дальнейшем сможет вернуться в высший дивизион.

С Матюниным не подпишут новый договор – он не получит рекомендацию судейского комитета.

Есть вероятность, что в список судей РПЛ добавят пятерых арбитров из ФНЛ: Романа Галимова, Артура Федорова, Сергея Чебана-младшего, Рафаэля Шафеева, а также или Александра Машлякевича.

У них нет лицензий видеоассистентов, они вряд ли получат их в первой части нового чемпионата. Поэтому в начале сезона им, скорее всего, не будут давать много назначений на ВАР.

На счету Галимова 34 матча в чемпионатах России в качестве главного арбитра, Куликов обслужил 22 матча РПЛ. Федоров, Чебан, Шафеев и Машлякевич ранее работали в РПЛ только резервными судьями.

Вернутся к работе в РПЛ Артем Любимов и , отстраненные от судейства до конца сезона-2021/22 после игры 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» (0:1).

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