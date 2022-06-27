Безбородов – лучший судья сезона РПЛ. Москалев – 2-й, Карасев – 3-й

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Владислав Безбородов признан лучшим судьей прошедшего сезона РПЛ

49-летний арбитр получил лучший средний балл за отработанные матчи. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС. Безбородов обслужил 21 матч, в большинстве из которых не допустил ни одной ключевой ошибки.

Топ-10 лучших судей выглядит следующим образом: 

1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 49 лет, главный арбитр – 21 матч, ВАР – 13 матчей;

2. Владимир Москалев, Воронеж, 35 лет, главный арбитр – 18 матчей, ВАР – 8 матчей;

3. Сергей Карасев, Москва, 43 года, главный арбитр – 20 матчей, ВАР – 8 матчей;

4. Иван Сиденков, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр – 7 матчей, ВАР – 22 матчей;

5. Евгений Кукуляк, Калуга, 35 лет, главный арбитр – 16 матчей, ВАР – 12 матчей;

6. Павел Шадыханов, Москва, 36 лет, главный арбитр – 13 матчей, ВАР – 15 матчей;

7. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр – 21 матчей, ВАР – 11 матчей;

8. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону, 38 лет, главный арбитр – 20 матчей, ВАР – 13 матчей;

9. Алексей Сухой, Люберцы, 35 лет, главный арбитр – 13 матчей, ВАР – 8 матчей;

10. Павел Кукуян, Сочи, 40 лет, главный арбитр – 19 матчей, ВАР – 11 матчей.

 

 

 

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