Канчельскис про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом. «Спартак» с такими руководителями не будет бороться за медали»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».
– Кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23?
– А зачем вы мне такие вопросы задаете? Никто.
– «Зенит» – неоспоримый лидер?
– Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Еще вопросы есть?
– Будет ли «Спартак» бороться за медали?
– На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали, – сказал Канчельскис.