Канчельскис о Дзюбе: «Звезда лишь по российским меркам. Не пойдет на уступки по зарплате – может завершить карьеру»

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Андрей Канчельскис призвал форварда Артема Дзюбу снизить зарплатные ожидания.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно.

Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба – звезда только по российским меркам.

Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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