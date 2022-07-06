«Меня маргинализировали как толстяка. Кто-нибудь думает о полных людях?» Болеющий за «Герту» актер пожаловался, что нет футболок размера 3XL

Актер Ненад Лучич, болеющий за «Герту», высказался о нехватке футболок размера 3XL.

Перед новым сезоном Бундеслиги в официальном магазине берлинцев максимальным размером формы, выставленной на продажу, является XXL. В прошлом сезоне была доступна одежда и для более крупных людей.

«Я зол, чувствую, что меня маргинализировали как толстяка. Меня беспокоит то, что футболок размера 3XL нет в продаже. Я едва влезаю в 2XL, но мне неудобно, к тому же зимой я не смогу надеть под нее что-нибудь еще, поэтому такая футболка бесполезна.

Кто-нибудь вообще думает о нас, чуть более полных людях? «Герта» всецело поддерживает идею разнообразия, но не думает о нас, полных людях, которым тоже хотелось бы иметь футболку, но подходящий размер отсутствует. И я уверен, что болельщиков даже чуть покрупнее меня у «Герты» хватает.

В офисе мне сказали, что не имеет к этому отношения, что жалобы надо направлять производителю – Nike.

У людей, у которых бедра чуть покрупнее, выбор крутой одежды гораздо меньше, чем у остальных. И очень жаль, что все так складывается, потому что новая форма гораздо лучше предыдущей.

И меня раздражает то, что наш соперник по городскому дерби, , все-таки предлагает футболки размера 3XL.

Я буду продолжать бороться за большие футболки. Если они появятся в следующем сезоне, я сочту это успехом», – сказал Лучич.