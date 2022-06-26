Президентом «Герты» стал 41-летний экс-заводящий фанатской трибуны и основатель фан-группы клуба. Ультрас получил такую должность впервые в истории Бундеслиги

Болельщик стал президентом футбольного клуба в Германии.
В результате голосования новым президенты «Герты» был избран 41-летний Кай Бернстайн. Он получил 1670 голосов, опередив Фрэнка Штеффеля (1280 голосов) и Марвина Брумма (26).
Отмечается, что болельщики команды встретили объявление о победе Бернстайн аплодисментами.
Бернстайн стал преемником Вернера Гегенбауэра, который ушел с поста президента после 14 лет работы.
Известно, что Бернстайн является бывшим ультрас клуба. Он был заводящим на фанатской трибуне и сооснователем фан-группы. Три раза ему запрещали посещение домашнего стадиона.
Как отмечает Bild, ультрас стал президентом клуба впервые в истории Бундеслиги.
Сейчас Бернстайн владеет коммуникационным агентством.
В июне «Герту» возглавил экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц.