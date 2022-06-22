Аллер подпишет с «Боруссией» контракт на 4 года, зарплата – 8 млн евро. За него заплатят 31+4 млн – рекорд клуба

переходит в «Боруссию» из «Аякса».

По данным Sport1.de, завтра форвард пройдет медосмотр. Контракт Аллера с «Боруссией» будет рассчитан на четыре года, зарплата – 8 млн евро в год. Сумма трансфера – 31+4 млн евро. Это рекордная сумма для .

Первую тренировку в составе нового клуба Аллер проведет в понедельник.

Форвард сборной Кот-д’Ивуара – уже седьмой новичок «Боруссии» в это трансферное окно.

До этого клуб подписал Никласа Зюле из «Баварии», Нико Шлоттербека из «Фрайбурга», Салиха Озджана из «Кельна», Карима Адейеми из «Ред Булл Зальцбург», Джейдена Брафа из «Манчестер Сити» и Александра Мейера из «Ян Регенсбург».

В минувшем сезоне Аллер забил 34 гола и отдал 9 передач в 42 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.