Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

В следующем сезоне РПЛ арбитры не смогут рисовать офсайдные линии.
По информации «Спорт-Экспресса», у нового провайдера ВАР – американской компании, обладающая лицензией ФИФА, – ограниченный набор услуг. У нее нет офсайдных линий, в отличие от Hawk-Eye Innovations, которая сотрудничала с РПЛ ранее.
Таким образом, у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации не будет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше подтверждалось положение «вне игры».
Отмечается, что так арбитрам придется работать либо весь следующий сезон, либо его часть, если удастся договориться с одним из провайдеров, уполномоченных ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий.