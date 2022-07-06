Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

В следующем сезоне арбитры не смогут рисовать офсайдные линии.

По информации , у нового провайдера ВАР – американской компании, обладающая лицензией ФИФА, – ограниченный набор услуг. У нее нет офсайдных линий, в отличие от Hawk-Eye Innovations, которая сотрудничала с РПЛ ранее.

Таким образом, у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации не будет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше подтверждалось положение «вне игры».

Отмечается, что так арбитрам придется работать либо весь следующий сезон, либо его часть, если удастся договориться с одним из провайдеров, уполномоченных ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий.