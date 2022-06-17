Карасев о ВАР: «Это намного сложнее работы в поле, другая профессия. Нужно молниеносно разбираться в ситуации, полностью отключив эмоции»

рассказал о трудностях при работе с ВАР.

– Бывали случаи, когда судьи на ВАР ошибочно исправляли верное решение главного арбитра. Что с этим делать?

– Да, бывали, безусловно. Это тот же человеческий фактор. Но если вы заметили, в последних турах и ключевых матчах лиги от клубов жалоб не поступало. После матчей не было громких разговоров. Это говорит о том, что мы встали на правильный путь, в том числе в применении ВАР. У нас после каждого тура дебрифинги, где мы на протяжении двух–двух с половиной часов обсуждаем все спорные эпизоды, в том числе эпизоды с применением ВАР. Есть определенный, на мой взгляд, качественный скачок в этом направлении.

Людям нужно понимать: все приходит с опытом. Они посмотрели, допустим, в прошлом году чемпионат Европы, в 2018-м – чемпионат мира в России, на котором впервые был применен ВАР. Им показалось, что ВАР везде и всегда будет так четко работать, и, если его введут в России, ни одной ошибки не будет. К сожалению, это не так: чтобы использовать ВАР на ЧМ или Евро, мы в течение двух-трех лет ездили на сборы, судили матчи молодежных сборных. Мы постепенно тренировались и привыкали.

Более того, не надо смотреть на Европу и думать, что у нас должно быть так же – в европейских чемпионатах ВАР появился в 2018 году, а у нас всего два полных сезона. Очень сложно ждать от российского ВАР чего-то грандиозного, он появился всего три года назад на отдельных матчах Кубка. Сейчас, уверен, будем развиваться в этом смысле.

– Лично для вас что сложнее?

– ВАР намного сложнее работы в поле. Я арбитр с 16 лет, судил на линии, потом в поле. А теперь появилась другая профессия, где совсем другие навыки. Нужно уметь молниеносно разбираться в ситуации, без нервов, полностью отключив эмоции. В такие моменты ты понимаешь: от твоих действий решается судьба – кто вылетит или станет чемпионом. На эмоциях есть вероятность принять неправильное решение. А перед монитором иногда ответственности не меньше, если не больше.

– Не нужно ли тогда ввести отдельную профессию, готовить именно судей ВАР?

– Считаю, в этом нет смысла. Любой судья на ВАР должен понимать ответственность изнутри, выходить так же на поле и судить матчи, разбираться в единоборствах. Лучше, конечно, чтобы судьи приходили из детского футбола. Не заиграл мальчик, юноша в футбол – приходит в судейство. Так же было и со мной. Когда за плечами есть футбольная школа, ты разбираешься в единоборствах, знаешь специфику и динамику игры, дальше уже на это нанизываешь опыт, – сказал Карасев.