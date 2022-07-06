Адебайор о Павлюченко: «Раз пришел на тренировку пьяным, реально пахло. Я спросил – он только развел руками»

сообщил, что не всегда тренировался трезвым.

– В «Тоттенхеме» вы застали еще одного известного россиянина – Павлюченко. Более того, после вашего прихода он почти перестал играть. Не чувствуете себя косвенно виноватым?

– Конечно нет. Не говорите, что он закончил в Европе из-за меня. Это ерунда.

Да и вообще, он отличный игрок. Мы за короткое время успели подружиться. Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: «Привет, бро. Как ты?»

– Можете вспомнить что-то сумасшедшее, но уже про Павлюченко?

– Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая – как один раз он пришел на тренировку пьяным.

– Тоже неплохо.

– От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян, – сказал бывший форвард «шпор».

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