Пол Мерсон: «Роналду хорошо подходит «Челси». В выигрыше будут все»

Экс-форвард «Арсенала» высказался о стремлении уйти из «МЮ».

«Роналду хорошо подходит «Челси».

Думаю, у него может возникнуть соблазн сменить команду, учитывая происходящее. Мы слышали, что он хочет играть в чемпионов, так что это действительно может произойти.

В этом случае в выигрыше будут все. И надо бы с этим поскорее разобраться, потому что до начала сезона осталось 4-5 недель.

Новости о том, что он хочет играть в ЛЧ, немного разочаровывают, потому что давно было понятно, что туда не вернется еще долго. Не понимаю, почему все это не было пресечено сразу же. Я был бы разочарован, если бы был фанатом «Юнайтед».

Трудно найти центральных нападающих, способных регулярно забивать, особенно в лучшей и сложнейшей лиге мира. Так что если Роналду действительно уйдет, то «МЮ» некем его заменить, там нет проверенного бомбардира, способного забить 15-20 мячей. Придется выйти на рынок», – отметил Мерсон.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба