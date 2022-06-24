«Бавария» отказалась от Роналду, так как трансфер разрушил бы структуру зарплат. Боссы не захотели игрока, который ставит себя выше клуба (Sport1)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

«Бавария» не станет приобретать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает Sport1, представители португальца действительно предлагали мюнхенцам подписать 37-летнего игрока, поскольку он недоволен ситуацией в нынешнем клубе и хочет выигрывать трофеи. Однако руководство чемпионов Германии быстро отказалось от такого варианта.

Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости «Баварии». Также менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные