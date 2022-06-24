«Бавария» отказалась от Роналду, так как трансфер разрушил бы структуру зарплат. Боссы не захотели игрока, который ставит себя выше клуба (Sport1)

не станет приобретать нападающего .

Как сообщает Sport1, представители португальца действительно предлагали мюнхенцам подписать 37-летнего игрока, поскольку он недоволен ситуацией в нынешнем клубе и хочет выигрывать трофеи. Однако руководство чемпионов Германии быстро отказалось от такого варианта.

Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости «Баварии». Также менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)