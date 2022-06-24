«Бавария» отказалась от Роналду, так как трансфер разрушил бы структуру зарплат. Боссы не захотели игрока, который ставит себя выше клуба (Sport1)

«Бавария» не станет приобретать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Как сообщает Sport1, представители португальца действительно предлагали мюнхенцам подписать 37-летнего игрока, поскольку он недоволен ситуацией в нынешнем клубе и хочет выигрывать трофеи. Однако руководство чемпионов Германии быстро отказалось от такого варианта.
Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости «Баварии». Также менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.
Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)