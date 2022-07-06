Ещенко о том, реально ли конкурировать с «Зенитом»: «В плане финансов, наверное, нет. Нужно, чтобы была команда единомышленников, с характером»

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Андрей Ещенко рассказал, за счет чего можно конкурировать с «Зенитом».

— Летом «Зенит» бесплатно заполучил Бакаева и за небольшие деньги подписал Кассьерру. С ним вообще реально конкурировать?

– В плане финансов, наверное, нет. Естественно, они дадут лучшие условия, чем любая другая команда. Факт и в том, что у них один тренерский штаб на протяжении долгих лет. Ну, и они не берут по 5-6 игроков. Приобретают точечно.

Этому, конечно, есть противодействие. Нужно, чтобы была команда единомышленников, команда с характером. И от тренерского штаба многое зависит. Но почему нет? – сказал экс-игрок «Спартака».

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