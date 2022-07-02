Терюшков о Дагерстоле: «В расположении «Химок» он не появился, говорил, что возвращаться не будет. Думаем о расторжении контракта»

могут расторгнуть контракт с .

Об этом рассказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«Химки» пока не получили бумаги о приостановке контракта Дагерстоля, но в расположении команды он не появился, до этого говорил, что возвращаться не будет. Поэтому я уверен, мы получим от него этот документ в ближайшее время и приостановим контракт.

Будем ли расторгать его контракт или нет, пока не знаю. Мы думаем», – сказал Терюшков.

Вторую половину прошлого сезона Дагерстоль провел в «Норчепинге», приостановив контракт с «Химками». Его статистику можно найти здесь.