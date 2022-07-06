Селюк о Юране: «Все знают, что он берет деньги. Директора «Шинника» посадили, а его – нет, хотя брал он»

вновь выступил с критикой в адрес главного тренера «Химок» .

Ранее Юран в ответ на вопрос о комментариях агента ответил: «Я его не знаю».

«Как он может меня не знать, если я его конец карьеры устраивал в футболе?

Полузащитник Николас Лоуренс 100% уйдет из «Химок». Он уйдет из-за Юрана. Все знают, что Юран берет деньги, но все молчат.

Когда он был в главным тренером, Юран делал то же самое, но подставили генерального директора. И его посадили за все эти махинации, когда Юран был главным тренером. Директора посадили, а Юрана – нет, хотя брал как раз Юран. Время идет, методы не меняются.

Вот такие тренеры обучают наших футболистов. Чему могут обучить наших футболистов люди, которые в спортивном костюме, в форме не стесняются покупать алкоголь?

Может, он кому-то дает денег, чтобы его взяли на работу. Именно поэтому Лоуренс хочет уйти из «Химок», так как не хочет работать с главным тренером, который занимается поборами финансовых средств с футболистов, а также не стесняется заходить в винно-водочные магазины в клубной экипировке и покупать водку, когда место футболиста занимают те, кто больше ему дают», – сказал Селюк.