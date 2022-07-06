«Милан» и Ибрагимович согласовали контракт до 2023-го. Зарплата – 1-1,5 млн евро плюс бонусы

«Милан» договорился со о новом контракте.

По информации Sky Sport Italia, соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Будущая зарплата шведского форварда – 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы, привязанные к результативным действиям.

40-летний нападающий в конце мая перенес операцию на колене, из-за которой пропустил еще минимум полгода. Со статистикой его выступлений в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.

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