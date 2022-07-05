Промес о возвращении номера 10 «к тому, кто его заслуживает»: «Это значит, что статистика не лжет»

Квинси Промес объяснил выбор одежды для съемок в клипе на песню «Наше имя знают все».
Его комментарии передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
– Почему не снимались в клипе в футболке с новым номером 10?
– Я не думал об этом. Но не переживайте, мой номер вы еще увидите.
– Когда вы только получили этот номер, сказали, что «номер вернулся к тому, кто его заслуживает». Что это значит?
– Это значит, что статистика не лжет.
– Что вы имеете в виду? Что вы лучший игрок клуба прямо сейчас?
– Нет, не это, – возразил футболист.
– А что?
– Думаю, Квинси исчерпывающе ответил на вопрос, – вмешался глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Промес о 10-м номере в «Спартаке»: «Он вернулся к тому, у кого и должен быть»