Промес о возвращении номера 10 «к тому, кто его заслуживает»: «Это значит, что статистика не лжет»

объяснил выбор одежды для съемок в клипе на песню «Наше имя знают все».

Его комментарии передает корреспондент .ru Ярослав Сусов.

– Почему не снимались в клипе в футболке с новым номером 10?

– Я не думал об этом. Но не переживайте, мой номер вы еще увидите.

– Когда вы только получили этот номер, сказали, что «номер вернулся к тому, кто его заслуживает». Что это значит?

– Это значит, что статистика не лжет.

– Что вы имеете в виду? Что вы лучший игрок клуба прямо сейчас?

– Нет, не это, – возразил футболист.

– А что?

– Думаю, Квинси исчерпывающе ответил на вопрос, – вмешался глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Промес о 10-м номере в «Спартаке»: «Он вернулся к тому, у кого и должен быть»