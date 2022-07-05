Егор Шип о песне про «Спартак»: «Не хочу занять место МакSим. Надеемся, трек станет 2-м гимном»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Квинси Промес музыка Футбол

Егор Шип высказался о выпуске песни «Наше имя знают все», посвященной «Спартаку».

– Мы с Квинси хотели делать трек. У Квинси было условие позвать ST.

Мы надеемся, что песня станет неким гимном. Надеюсь, вам понравится.

Я же играл за «Спартак». Шесть лет в академии Черенкова, а потом перешел в другой клуб.

– Надеетесь перепеть МакSим?

– Не хочу ни перепеть, ни занять ее место. Мы хотим, чтобы наш трек стал вторым гимном.

– Почему болеешь за «Спартак»?

– А есть какой-то другой клуб?

– Почему не сложилось с футболом?

– Это было давно. Я жил этим делом, приходил на тренировки с улыбкой. Но в какой-то момент начал перегорать из-за моментов, не связанных со мной. Многие из моей юношеской команды так перегорели.

Но сейчас я занимаюсь другим делом, – передает слова музыкального исполнителя и видеоблогера корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Промес, Егор Шип и ST выпустили песню о «Спартаке» – «Наше имя знают все»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные