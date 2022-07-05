ST про Fan ID: «Поддерживаю активных фанатов и не посещаю стадион. Если «Фратрия» примет другое решение – поддержу»

ST и Егор Шип высказались о Fan ID после презентации песни, посвященной «Спартаку».

Их слова передает корреспондент .ru Ярослав Сусов.

– Вы тепло относитесь к «Спартаку». Будете ли поддерживать его на трибуне в следующем сезоне и оформлять Fan ID?

– Я очень жалею, что я не был на матче в «Лужниках», но я поддерживаю активных фанатов, поэтому я не посещаю стадион.

Во время чемпионата мира и Европы я оформлял этот документ, не было никаких проблем, а вот с чемпионатом России – посмотрим.

Околофутбол сделал для меня очень многое, поэтому если активная часть фанатов принимает такое решение, то я их поддерживаю. Я поддерживаю «Фратрию» и очень скучаю по стадиону. Если они примут другое решение, то я их поддержу, – сказал ST.

– Вопрос сложный, я подумаю. Мы сейчас на стадионе, мы всегда здесь. Что такое Fan ID? Ладно, я знаю, просто хотел уйти от вопроса, – сказал Егор Шип.

Промес, Егор Шип и ST выпустили песню о «Спартаке» – «Наше имя знают все»