Президент «ПСЖ» о Гальтье: «Его карьера достойна восхищения. С нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о назначении Кристофа Гальтье главным тренером.

«Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье «Пари Сен-Жермен». Его карьера достойна восхищения. Он добивался успеха во всех клубах, в которых работал. Его успех основан на исключительной индивидуальности, которая позволяет ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышлении, полностью ориентированном на коллектив.

Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом», – сказал Нассер Аль-Хелайфи

Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»

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