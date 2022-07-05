Президент «ПСЖ» о Гальтье: «Его карьера достойна восхищения. С нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба»

Президент «ПСЖ» высказался о назначении главным тренером.

«Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье . Его карьера достойна восхищения. Он добивался успеха во всех клубах, в которых работал. Его успех основан на исключительной индивидуальности, которая позволяет ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышлении, полностью ориентированном на коллектив.

Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом», – сказал .

Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»