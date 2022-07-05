Гальтье о назначении в «ПСЖ»: «Амбиции и строгость будут моими принципами в одной из самых зрелищных команд Европы»

высказался о назначении в «ПСЖ».

55-летний специалист занял пост главного тренера парижской команды, сменив Маурисио Почеттино. Гальтье подписал контракт до лета 2024 года.

«С большой радостью и гордостью я присоединяюсь сегодня к в качестве тренера. Я благодарю президента , и весь клуб за доверие, которое они решили оказать мне.

Я знаю, с какой ответственностью столкнусь, будучи во главе этой экстраординарной команды – несомненно, одной из самых конкурентоспособных и зрелищных в Европе.

С нетерпением жду возможности поработать со всеми талантливыми игроками, а также с персоналом очень высокого уровня, который поддержит меня в моей миссии.

Мы все знаем, что «ПСЖ» представляет собой во французском и международном футболе. Амбиции, строгость и оптимизация потенциала команды будут моими руководящими принципами.

Я с нетерпением жду возможности стать тренером этой команды и вскоре оказаться на тренерской скамье великолепного стадиона , который излучает футбольную страсть», – сказал Гальтье.