Геркус стал директором «Торпедо» по стратегическому развитию

Теги Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Футбол

Илья Геркус вошел в руководство «Торпедо». 

Клуб объявил о назначении бывшего президента «Локомотива» на пост директора по стратегическому развитию. Ранее этой должности в структуре клуба не было.

Геркус будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом. 

«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», – сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

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