Геркус стал директором «Торпедо» по стратегическому развитию

Илья Геркус вошел в руководство «Торпедо».

Клуб объявил о назначении бывшего президента на пост директора по стратегическому развитию. Ранее этой должности в структуре клуба не было.

Геркус будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом.

« является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», – сказал председатель совета директоров Сергей Менжинский.