Клубы проголосуют за назначение Алаева президентом РПЛ, если он поддержит Кубок РПЛ и уйдет с постов генсека РФС и главы ФНЛ («Коммерсант»)

может быть назначен главой РПЛ, если выполнит ряд требований клубов.

42-летний менеджер исполняет обязанности президента лиги, и, по сведениям «Коммерсанта», команды готовы голосовать за его назначение на должность на постоянной основе при определенных условиях.

Во-первых, от Алаева требуется поддержать проведение Кубка РПЛ, а также отстаивать интересы клубов перед РФС и сохранять независимость структуры.

Во-вторых, он должен перед регистрацией покинуть посты генерального секретаря и руководителя .

Один из источников сообщил, что Алаев «предпринимает попытки отказаться от Кубка РПЛ» и «не всегда действует» в интересах клубов.