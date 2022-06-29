Клубы проголосуют за назначение Алаева президентом РПЛ, если он поддержит Кубок РПЛ и уйдет с постов генсека РФС и главы ФНЛ («Коммерсант»)

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Александр Алаев может быть назначен главой РПЛ, если выполнит ряд требований клубов.

42-летний менеджер исполняет обязанности президента лиги, и, по сведениям «Коммерсанта», команды готовы голосовать за его назначение на должность на постоянной основе при определенных условиях.

Во-первых, от Алаева требуется поддержать проведение Кубка РПЛ, а также отстаивать интересы клубов перед РФС и сохранять независимость структуры.

Во-вторых, он должен перед регистрацией покинуть посты генерального секретаря РФС и руководителя Олимп-ФНЛ.

Один из источников сообщил, что Алаев «предпринимает попытки отказаться от Кубка РПЛ» и «не всегда действует» в интересах клубов.

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