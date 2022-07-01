«Торпедо» ведет переговоры с Геркусом: «Один из лучших специалистов в РПЛ, возможно, будет гендиром»

В подтвердили данные о том, что , вероятно, войдет в руководство клуба.

С 2016 по 2018 год он занимал должность президента «Локомотива».

«Ведем переговоры с Геркусом, хотим усилить менеджерский состав. Считаем его одним из лучших специалистов в .

Маслов останется президентом, Геркус, возможно, будет гендиром и займется стратегическим развитием. Он программу будет разрабатывать.

Вопрос с его подписанием почти решен, но договор еще не подписан», – сказал глава совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.