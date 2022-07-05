Игнатов – лучший молодой игрок сезона РПЛ по мнению Джикии. Агаларов, Сперцян, Литвинов, Урунов – в топ-5

составил список 5 лучших молодых игроков прошлого сезона .

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в сезоне-2021/22. Участие в нем принимали капитаны и главные тренеры команд высшего дивизиона.

Участникам голосования был представлен список из 50 футболистов, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Голосующие могли внести своих кандидатов. Можно было назвать не более трех игроков из своего клуба, в том числе игравших в аренде.

В топ-5 капитана «Спартака» попали:

1. («Спартак»).

2. Гамид Агаларов («Уфа»).

3. Эдуард Сперцян ( ).

4. Руслан Литвинов («Спартак»).

5. Остон Урунов ( /«Уфа»).