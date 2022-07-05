Игнатов – лучший молодой игрок сезона РПЛ по мнению Джикии. Агаларов, Сперцян, Литвинов, Урунов – в топ-5

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Уфа Георгий Джикия Остон Урунов Гамид Агаларов Михаил Игнатов Чемпионат.com Эдуард Сперцян Руслан Литвинов Футбол

Георгий Джикия составил список 5 лучших молодых игроков прошлого сезона РПЛ.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в сезоне-2021/22. Участие в нем принимали капитаны и главные тренеры команд высшего дивизиона.

Участникам голосования был представлен список из 50 футболистов, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Голосующие могли внести своих кандидатов. Можно было назвать не более трех игроков из своего клуба, в том числе игравших в аренде.

В топ-5 капитана «Спартака» попали: 

1. Михаил Игнатов («Спартак»).

2. Гамид Агаларов («Уфа»).

3. Эдуард Сперцян («Краснодар»).

4. Руслан Литвинов («Спартак»).

5. Остон Урунов («Спартак»/«Уфа»).

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