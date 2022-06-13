Игнатов – лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2021/22, Литвинов – 2-й, Умяров – 3-й

Полузащитник Михаил Игнатов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2021/22.
22-летний футболист стал победителем опроса, проведенного в официальном телеграм-канале клуба. Участие в нем приняли более 40 тысяч человек.
Игнатов получил 32,3% голосов. Вторым стал хавбек Руслан Литвинов (26,7%), третьим – полузащитник Наиль Умяров (20,1%). Также в пятерку вошли Даниил Хлусевич (10,7%) и Данил Пруцев (10,2%).
За 24 игры в завершившемся чемпионате России Игнатов отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.