Игнатов – лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2021/22, Литвинов – 2-й, Умяров – 3-й

Полузащитник Михаил Игнатов признан лучшим молодым игроком в сезоне-2021/22.

22-летний футболист стал победителем опроса, проведенного в официальном телеграм-канале клуба. Участие в нем приняли более 40 тысяч человек.

Игнатов получил 32,3% голосов. Вторым стал хавбек (26,7%), третьим – полузащитник (20,1%). Также в пятерку вошли (10,7%) и (10,2%).

За 24 игры в завершившемся чемпионате России Игнатов отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.