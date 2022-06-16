Флорентино Перес: «В «Реале» играет лучший форвард мира. Не должны же мы были покупать Холанда, чтобы он сидел на скамейке?»

Теги Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эрлинг Холанд Футбол

Флорентино Перес рассказал, почему «Реал» не подписал форварда Эрлинга Холанда.

– Почему «Реал» не подписал Холанда?

– У нас играет лучший форвард мира. Не должны же мы были подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке, верно?

Я ничего не знаю о его отступных через два года. Сейчас нас ничто не интересует сильнее, чем формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков.

– Завершилось ли летнее трансферное окно для «Реала»?

– Пока мы остановились, потому что у нас больше нет целей. В июле и августе нужно будет посмотреть, кто уйдет. Однажды замена для Бензема появится, но не для того, чтобы Карим сидел на скамейке, – сказал президент «Реала» в интервью El Chiringuito.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные