Газинский интересен ЦСКА. Хавбек прошел медосмотр, но клуб еще не решил, подписывать ли его

Экс-игрок «Краснодара» может перейти в .

На днях футболист прошел медосмотр для московского клуба, но ЦСКА еще не решил, стоит ли подписывать футболиста, которому 20 июля исполнится 33 года.

«Вопрос с переходом еще не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», – сообщил источник «Чемпионат».

Россиянин, выступавший за с 2013 года, недавно покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Газинский провел 17 матчей в составе южан в прошлом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистика доступна здесь.