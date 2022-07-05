Газинский интересен ЦСКА. Хавбек прошел медосмотр, но клуб еще не решил, подписывать ли его

Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский может перейти в ЦСКА.
На днях футболист прошел медосмотр для московского клуба, но ЦСКА еще не решил, стоит ли подписывать футболиста, которому 20 июля исполнится 33 года.
«Вопрос с переходом еще не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», – сообщил источник «Чемпионат».
Россиянин, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, недавно покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Газинский провел 17 матчей в составе южан в прошлом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистика доступна здесь.