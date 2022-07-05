«Краснодар» возобновил переговоры с Ахметовым. Он без клуба после ухода из ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов еще может перейти в .

По данным Sport24.ru, «Краснодар» возобновил переговоры с хавбеком, который после ухода из ЦСКА на правах свободного агента находится без команды.

Ранее Ахметов приезжал в «Краснодар» на просмотр. Сообщалось, что он подпишет с «быками» контракт сроком на три года, но затем появились сведения о том, что южане не подпишут хавбека. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Ильзата называли «Ахмат».

Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.